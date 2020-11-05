الكشف عن عرض جديد مصاحب للإصابة بفيروس كورونا

تواصل- وكالات:

أعلنت ناتاليا بشينيشنايا، نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الفيدرالية الروسية أن احتقان الأذن هو من أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19“.

وقالت بشينيشنايا لوكالة “سبوتنيك”: إن احتقان الأذن ليس عرضًا نادرًا للمصابين بمرض “كوفيد-19“.

وأعلنت أنه، وفقا لدراسة أجراها علماء، فإن من بين 172 مريضًا مصابًا بكوفيد-19، عانى 31 شخصًا (18%) من احتقان الأذن، بينما لوحظ احتقان الأذن لدى 12% ممن كانت حالتهم خفيفة من المرض.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا مع من لديهم عدوى فيروسية تنفسية حادة، ونصحت باستشارة الطبيب، في حال لم تختف هذه الأعراض في غضون عدة أيام.