المليشيات الحوثية ترتكب مجزرة جديدة بحق أطفال تعز

تواصل – فريق التحرير :

قتل طفل وأصيب أربعة آخرون، بينهم شقيقتاه، الأربعاء، جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي، واستهدف تجمعات سكنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وكشفت مصادر بحسب “العربية.نت” أن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين في حي الكمب جوار جامع الخير، وأسفرت عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين كلهم أطفال، وذلك أثناء عودتهم من المدرسة في مديرية صالة شرق مدينة تعز.

وأوضحت أن الطفل الجريح هشام شائف شرف، 9 سنوات، توفي عقب الاستهداف بساعات بعد إصابته بالقذيفة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في حي جامع الخير، مديرية صالة، شرق مدينة تعز.

وذكرت المصادر أن من بين الضحايا الأطفال ثلاثة أشقاء أحدهم الطفل المتوفى هشام شائف، وشقيقتيه خديجة شائف شرف عبدالله، 5 أعوام، ورسائل شائف شرف عبدالله، 10 أعوام.

وشنت الميليشيات قصفا بعدة قذائف، استهدفت خلاله الأحياء الشرقية، وسقطت قذيفة على حي جامع الخير، شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة هؤلاء الأطفال بجروح متفاوتة، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بـ “الخطيرة”، وتوفي أحدهما لاحقا، بحسب مصادر طبية.

بدورها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ثلاثة أطفال دون سن العاشرة، أصيبوا، الأربعاء، بقصف عسكري جديد على أحياء مدنية في مدينة تعز.

وأكدت المنظمة الدولية أن الأطفال الثلاثة، بينهم طفلة عمرها 6 أعوام، تلقوا العلاج في مستشفى “الثورة” الحكومي، متوقعة أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك بكثير.