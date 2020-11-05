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تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة التسجيل للمواطن حال عدم وجود بطاقة هوية

تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة التسجيل للمواطن حال عدم وجود بطاقة هوية
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح تطبيق توكلنا طريقة التسجيل للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة هوية .

وقال التطبيق عبر حسابه بموقع تويتر تفاعلاً مع استفسار أحد المغردين ، إن المواطن الموجود داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية، يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة.

وأكد أنه يلزم قبل التسجيل، تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله، من أحد المسجلين في (أبشر).

وكان تطبيق توكلنا قد كشف في وقت سابق عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي، والذي يمكن للمواطنين من خلاله التجمع واللقاء وفق إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد ، كالآتي :

– التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق.

– اختر طلب التصريح.

– اختر تصريح تجمع.

– حدد نوع التصريح إذا كان حكوميًّا أو تجاريًّا أو شخصيًّا.

– املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين.

– اطلب التصريح.

– سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات.

– بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار.

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