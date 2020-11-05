5 خطوات لحماية خصوصيتك على الهاتف الذكي

تواصل – فريق التحرير :
نصح خبراء وفقاً لموقع «إنغادجيت» التقني المتخصص باتباع 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي.
يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير تقنية عن سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد مواقعهم من خلال بيانات تجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية .
وإليك 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي :
1- التحقق من إعدادات الخصوصية والموقع
2- إيقاف تشغيل إعداد السجل ومسحها دورياً
3- استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN
4- إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة
5- إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع على الهاتف