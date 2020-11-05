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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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5 خطوات لحماية خصوصيتك على الهاتف الذكي

5 خطوات لحماية خصوصيتك على الهاتف الذكي
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تواصل – فريق التحرير :

نصح خبراء وفقاً لموقع «إنغادجيت» التقني المتخصص باتباع 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي.

يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير تقنية عن سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد مواقعهم من خلال بيانات تجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية .

وإليك 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي :

1- التحقق من إعدادات الخصوصية والموقع

2- إيقاف تشغيل إعداد السجل ومسحها دورياً

3- استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN

4- إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة

5- إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع على الهاتف

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