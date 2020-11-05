«ساما» تكشف عن حجم السيولة المحلية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري

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كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي- السعودي “ساما” عن أن السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي سجلت ارتفاعا بنحو 200 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي.

ووفقاً لـ” الوطن” بلغت السيولة المحلية إلى مستوى 2,088,013 تريليون ريال مقارنة بنحو 1,887,451 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة من “ساما” أن النقد المتداول خارج المصارف 9.94%، ارتفع بزيادة مقدارها 18.717 مليار ريال خلال شهر سبتمبر، إلى نحو 207 مليارات ريال.

وخلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، ارتفعت السيولة النقدية 5.2%، وبنحو 102.87 مليار ريال، حيث سجلت 1.985 تريليون ريال في نهاية سبتمبر الماضي.