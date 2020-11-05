احذر.. 9 أعراض تنذرك بتدهور صحة الكبد

تواصل – فريق التحرير :

يمنح الكبد الطاقة لجسم الإنسان ، كما يزيل السموم وينظم الهرمونات ، وذلك ضمن 500 وظيفة يقوم بها يومياً ، وعندما يتدهور الكبد ويصبح مثقلا بالسموم فإن ذلك يجعلك تشعر بالتعب والضعف والغثيان والارتباك ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، وربما تصاب بالانتفاخ المستمر وعدم التوازن الهرموني.

وفيما يلي ، 9 أعراض تنذر بتدهور صحة الكبد عليك ألا تتجاهلها :

1- التعب المزمن

2- الخمول

3- الصداع المستمر

4- آلام المفاصل أو العضلات المزمنة

5- التعرق المفرط

6- مشاكل في هضم الدهون

7- آلام في البطن

8- رائحة الفم الكريهة المزمنة

9- زيادة الوزن غير المبررة

وتعد أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكبد هي تجنب السكريات المصنعة والدهون المشبعة والحصول على قسط كاف من النوم وعدم التدخين، ومن المهم أيضا شرب الكثير من الماء، وتناول الدهون الصحية، والحصول على ما يكفي من الحديد، وتناول الكثير من الألياف.