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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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4 نصائح مهمة لضمان أمان الأطفال عبر الإنترنت

4 نصائح مهمة لضمان أمان الأطفال عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

وجه سالم الحربي الخبير في أمن المعلومات، عدداً من النصائح المهمة لأولياء الأمور للحفاظ على الأطفال أثناء تعاملهم مع الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: ساعد في الحفاظ على أمان الأطفال باتباع إرشادات الأمان كما يلي:

• ناقش أهمية الأمان على الإنترنت

• ضع أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمونها

• علم الأطفال عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية

• راجع التطبيقات قبل أن تتمكن من تنزيلها

 

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