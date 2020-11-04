4 نصائح مهمة لضمان أمان الأطفال عبر الإنترنت

تواصل – فريق التحرير:
وجه سالم الحربي الخبير في أمن المعلومات، عدداً من النصائح المهمة لأولياء الأمور للحفاظ على الأطفال أثناء تعاملهم مع الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”.
وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: ساعد في الحفاظ على أمان الأطفال باتباع إرشادات الأمان كما يلي:
• ناقش أهمية الأمان على الإنترنت
• ضع أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمونها
• علم الأطفال عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية
• راجع التطبيقات قبل أن تتمكن من تنزيلها
منقول 🔻
ساعد في الحفاظ على أمان الأطفال باتباع إرشادات الأمان هذه عبر الإنترنت:
✅ ناقش أهمية الأمان على الإنترنت
✅ ضع أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمونها
✅ علم الأطفال عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية
✅ راجع التطبيقات قبل أن تتمكن من تنزيلها
— سالم الحربي خبير تقني📱 (@arnod)November 4, 2020