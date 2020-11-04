ما حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه؟ .. «الشيخ الخثلان» يوضح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه، حيث قال إنه من السنة الاضطباع أثناء الطواف للمُحرم، لكن أثناء الصلاة يجب على المسلم ألا يكشف عن أحد عاتقيه امتثالًا لأمر النبي ﷺ.

وتابع “الخثلان”: بعض الأشخاص إذا أراد أن يُصلي يُلقي رداءه ويُصلي بالإزار فقط، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي ﷺ: قال: “لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”.

وأضاف: فمن صلى وقد كشف عن عاتقيه، يدخل في النهي كما ورد في الحدث، وتغطية العاتق في الصلاة – عند بعض اهل العلم – واجبة، كما هو مشهور في مذهب الحنابلة و إن كان الجمهور على إنها مستحبة، والأظهر انها واجبة لأن النبي ﷺ أمر بذلك والأًل في الامر أنه يقتضي الوجوب، ولذلك إذا أردت أن تُُصلي وأردت ان تأتي ركعتي الطواف أن تُغطي عاتقيك، لأن ﷺ قال:لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”.