الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه؟ .. «الشيخ الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه؟ .. «الشيخ الخثلان» يوضح (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه، حيث قال إنه من السنة الاضطباع أثناء الطواف للمُحرم، لكن أثناء الصلاة يجب على المسلم ألا يكشف عن أحد عاتقيه امتثالًا لأمر النبي ﷺ.

وتابع “الخثلان”: بعض الأشخاص إذا أراد أن يُصلي يُلقي رداءه ويُصلي بالإزار فقط، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي ﷺ: قال: “لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”.

وأضاف: فمن صلى وقد كشف عن عاتقيه، يدخل في النهي كما ورد في الحدث، وتغطية العاتق في الصلاة – عند بعض اهل العلم – واجبة، كما هو مشهور في مذهب الحنابلة و إن كان الجمهور على إنها مستحبة، والأظهر انها واجبة لأن النبي ﷺ أمر بذلك والأًل في الامر أنه يقتضي الوجوب، ولذلك إذا أردت أن تُُصلي وأردت ان تأتي ركعتي الطواف أن تُغطي عاتقيك، لأن ﷺ قال:لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”.

مواد ذات صلة

«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)

«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)

هل يجوز سداد إيجار السكن لأسرة فقيرة من زكاة المال؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

هل يجوز سداد إيجار السكن لأسرة فقيرة من زكاة المال؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

«الخثلان» يوضح حكم إخراج «الجوال» في الصلاة لتغييره على الوضع الصامت (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم إخراج «الجوال» في الصلاة لتغييره على الوضع الصامت (فيديو)

ماذا يفعل المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

ماذا يفعل المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة