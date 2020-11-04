الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على تفاصيل خدمة «التنقّل الوظيفي» بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تعرّف على تفاصيل خدمة «التنقّل الوظيفي» بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية المقصود بخدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ضمن برنامج التحول الوطني، التي أطلقتها أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إن “التنقّل الوظيفي” خدمة تتيح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت المبادرة التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في مارس القادم 2021.

مواد ذات صلة

هل تم إلغاء «نظام الكفالة» في المملكة؟.. وكيل «الموارد البشرية» يجيب (فيديو)

هل تم إلغاء «نظام الكفالة» في المملكة؟.. وكيل «الموارد البشرية» يجيب (فيديو)

هل مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تشمل العمالة المنزلية؟.. الموارد البشرية توضح (فيديو)

هل مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» تشمل العمالة المنزلية؟.. الموارد البشرية توضح (فيديو)

“الموارد البشرية” ترد على أبرز الأسئلة المتداولة بشأن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

“الموارد البشرية” ترد على أبرز الأسئلة المتداولة بشأن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

“الموارد البشرية” تطلق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص

“الموارد البشرية” تطلق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>