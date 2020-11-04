«بايدن» يقترب من رئاسة أمريكا بعد فوزه بولاية ميتشيغان ..وانتكاسة كبيرة لترامب‎

تواصل – وكالات:

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، في ولاية ميتشيغان الرئيسة، بحسب ما أفادت شبكتا ”سي ان ان“ و“ان بي سي“، ما يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016.

وهذه الولاية التي كانت تمثل القلب النابض لصناعة السيارات الأمريكية، تمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب.

ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في 5 ولايات، هي بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية، ونيفادا وألاسكا.

وفي السياق، أعرب جو بايدن، عن ثقته في الفوز، معتبرًا أنه سيكون ”انتصارًا للديمقراطية وأمريكا“.

وقال بايدن في كلمة له: ”بعد ليلة طويلة من الإحصاء من الواضح أننا نفوز بولايات كافية لنحقق 270 صوتًا في المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة“.

وأضاف: ”لست هنا لأعلن أننا فزنا.. لكنني هنا لأعلن أننا نعتقد أننا سنكون الفائزين عندما ينتهي إحصاء الأصوات“.