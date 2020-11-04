طريقة الحصول على الخدمات المشابهة لأي برنامج بكل سهولة (فيديو)

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نشرت الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة الحصول على الخدمات المتشابة لأي برنامج بكل سهولة.

وعلق الحمادي، على المقطع بقوله : “خدمة بسيطة ومميزة! فقط اكتب اسم أي برنامج أو تطبيق أو خدمة معينة، وسوف يعطيك قائمة بالخدمات المشابهة لهذه الخدمة وتقوم بنفس العمل أو قريب منها!”.

وأضاف “مثلاً لو كتبت اسم مكافح فيروسات معين سيعطيك قائمة بمكافحات الفيروسات الشبيهة له، وهكذا.. وهذا رابط الخدمة “اضغط هنا“.