هل تم إلغاء «نظام الكفالة» في المملكة؟.. وكيل «الموارد البشرية» يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ سطام الحربي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء المملكة لنظام الكفالة، موضّحًا أن التعريف نفسه غير موجود بالمملكة وأنظمتها المتبّعة، فهناك علاقة تعاقدية وليس نظام كفالة.

وأشار “الحربي” عبر استضافته بنشرة الرابعة بقناة العربية، إلى أن نظام العمل يقوم على تأصيل العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وفق عقد العمل، مُضيفًا: “كلمة “كفيل” متداولة من فترات طويلة ولكن لا يوجد لها أصل نظامي”، فقدوم الوافدين إلى المملكة يأتي بناءً على عقد عمل مع صاحب العمل خلال فترة محددة ثم العودة إلى بلده بعد انتهاء العقد.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية أن ما أعلنته الوزارة اليوم كمبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية يؤكد أن عقد العمل هو العلاقة الوحيدة التي بين الطرفين، فإذا انتهى العقد ، يحق للعامل تغيير صاحب العمل، أو العودة لبلده بصورة مباشرة وفق الاشترطات الواردة بعقد العمل.