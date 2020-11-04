«الإحصاء» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حملة درجة البكالوريوس فأعلى للعمل في الهيئة بمدينة الرياض بالمسميات والشروط التالية:
1 – مدير عام الشراكات ودعم العملاء
– المؤهلات التعليمية والخبرة :
شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة.
استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الإدارة، أو شهادة عليا في تخصص ذي صلة، وخبرة مناسبة في طبيعة العمل + مؤهلات مهنيَّة إضافية.
الإلمام باللغة الإنجليزية.
2 – مدير عام الإعلام والوعي الإحصائي
– المؤهلات التعليمية والخبرة :
شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة أو الإعلام.
استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز (15 سنة) في مجال الإدارة أو الإعلام والعلاقات العامة.
الإلمام باللغة الإنجليزية.
– وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).