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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الإحصاء» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الإحصاء» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حملة درجة البكالوريوس فأعلى للعمل في الهيئة بمدينة الرياض بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير عام الشراكات ودعم العملاء

– المؤهلات التعليمية والخبرة :

شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة.
استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الإدارة، أو شهادة عليا في تخصص ذي صلة، وخبرة مناسبة في طبيعة العمل + مؤهلات مهنيَّة إضافية.
الإلمام باللغة الإنجليزية.
2 – مدير عام الإعلام والوعي الإحصائي

– المؤهلات التعليمية والخبرة :

شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة أو الإعلام.
استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز (15 سنة) في مجال الإدارة أو الإعلام والعلاقات العامة.
الإلمام باللغة الإنجليزية.

– وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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