«الإحصاء» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حملة درجة البكالوريوس فأعلى للعمل في الهيئة بمدينة الرياض بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير عام الشراكات ودعم العملاء

– المؤهلات التعليمية والخبرة :

شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة.

استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز 15 سنة في مجال الإدارة، أو شهادة عليا في تخصص ذي صلة، وخبرة مناسبة في طبيعة العمل + مؤهلات مهنيَّة إضافية.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

2 – مدير عام الإعلام والوعي الإحصائي

– المؤهلات التعليمية والخبرة :

شهادة الماجستير أو البكالوريوس في الإدارة أو الإعلام.

استثناء ممكن: امتلاك خبرة تتجاوز (15 سنة) في مجال الإدارة أو الإعلام والعلاقات العامة.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

– وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).