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مرفق الأسعار و رابط الحجز .. إطلاق مشروع «المهندية» شمال مدينة الرياض

مرفق الأسعار و رابط الحجز .. إطلاق مشروع «المهندية» شمال مدينة الرياض
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تواصل – واس:

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع “المهندية” ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص -، إذ يوفر المشروع 628 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال تطبيق “سكني” أو عبر الرابطاضغط هنا.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، على التزام الشركة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، والذي ينعكس على تنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع على مستوى المملكة لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني”، لتوفير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

وأوضح البطي أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 369 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية “الجوان” الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي على مقربة طرق محورية ورئيسية يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال بأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت الشهر الماضي 3 مشاريع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرسية، وهي مشروع نساج تاون الذي يوفر 690 فيلا سكنية، ومشروع النرجس فيو الذي يوفر 728 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع سرايا الجوان الذي يوفر 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، حيث شهدت تلك المشاريع إقبالاً عالياً أدى لحجز معظم وحداتها خلال أيام من إطلاقها، وتمتد مساحة المرحلة الثانية من ضاحية الجوان لأكثر من خمسة ملايين متر مربع، وتضم عدداً من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة للأسر.

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