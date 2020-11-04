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شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)

شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وصل منذ قليل، أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي للبدء في مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في العزل الصحي الآمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدأوا يغادرون العزل الصحي الآمن لاستكمال مناسك العمرة بمشيئة الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

 

 

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