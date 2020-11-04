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راتب شهري ومميزات أخرى.. «أرامكو» تُعلن فتح باب التسجيل لـ«برنامج التدريب الجامعي»

راتب شهري ومميزات أخرى.. «أرامكو» تُعلن فتح باب التسجيل لـ«برنامج التدريب الجامعي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

كيفية التقديم:

التسجيل مغلق، يمكنكم التسجيل في الفترة المتاحة فقط.

الأهلية:

الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

  • يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
  • يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8  أسابيع على الأقل.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
  • يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.

العوائد خلال فترة البرنامج

  • راتب شهري
  • سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية
  • النقل حسب خطة الشركة
  • تأمين طبي حسب خطة الشركة

الوثائق المطلوبة
على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
  • نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
  • خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته

أهداف البرنامج

البرنامج مصمم لاستيفاء الأهداف التالية:

  • تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.
  • تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية.
  • تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.
  • إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

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