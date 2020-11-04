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لماذا تأخر الإعلان عن هوية ساكن «البيت الأبيض»

لماذا تأخر الإعلان عن هوية ساكن «البيت الأبيض»
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر عن تأخر الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الأمريكية بسبب كثرة التصويت الإلكتروني الذي يحتاج إلى مهلة أطول في الفرز بالإضافة إلى إمكانية الطعن على صحة تلك الأصوات ، حيث روج الديمقراطيون للتصويت عبر البريد كطريقة آمنة للناس للتصويت أثناء جائحة فيروس كورونا، بينما اعتمد ترامب والجمهوريون على إقبال شخصي كبير في يوم الانتخابات.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء. وذكر المسؤولون في هذه الولايات أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يتقدم ترامب أيضا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيغان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبا) توقيت إعلان النتائج.

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