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«الصحة»: 6 طرق للوقاية من انتقال عدوى «الإنفلونزا الموسمية»

«الصحة»: 6 طرق للوقاية من انتقال عدوى «الإنفلونزا الموسمية»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من طرق انتقال عدوى فيروس الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب “عش بصحة” على “تويتر”، أن من طرق انتقال العدوى “الرذاذ المتطاير عند العطاس، ولمس الأسطح الملوثة”.

وأضافت أن من طرق الوقاية ما يلي:

– أخذ لقاح الإنفلونزا

– تجنب لمس العين أو الفم مباشرة

– غسل اليدين جيدا

– تجنب الأماكن المزدحمة

– استخدام المناديل عند العطاس والسعال

– الحرص على نظافة المكان

 

 

 

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