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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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  منصة متاجر تعلن عن فرصة لمساعدة المهتمين بالتجارة الإلكترونية من إنشاء متاجرهم بسهولة

  منصة متاجر تعلن عن فرصة لمساعدة المهتمين بالتجارة الإلكترونية من إنشاء متاجرهم بسهولة
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 أعلنت متاجر، المنصة التي تهدف لتمكين المهتمين بدخول عالم التجارة الإلكترونية، عن إتاحة الفرصة للجمهور لبدء رحلتهم في التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء متاجرهم الإلكترونية بكل سهولة عبر خطوات بسيطة والحصول عليها جاهزة مدعومة بخدمات الدفع الرائدة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

تتيح متاجر للمستخدمين إنشاء متاجرهم دون أي معرفة وخبرة برمجية عبر خطوات سهلة عند التسجيل، وتوفر لهم الدعم اللازم لبدء عملهم في التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتهم في عرض منتجاتهم وتمكين خدمات الدفع الإلكترونية المعروفة؛ مدى، آبل باي، فيزا، وماستر كارد. وكذلك توفر لهم الربط مع خدمات الشحن عبر سمسا، أرامكس، والبريد السعودي وبأسعار مخفضة.

وتُمكن المنصة المستخدمين من الحصول على متاجرهم جاهزة ، وبذلك فإن فرصة دخول عالم التجارة الإلكترونية أضحت مواتية للجميع من خلال السرعة والسهولة التي توفرها متاجر.

وتعقيبًا على ذلك، قال حسن الجرجاوي، المؤسس الشريك في منصة متاجر: “نهدف في منصة متاجر لمساعدة الراغبين في دخول عالم التجارة الإلكترونية لاسيما أولئك الذين لا يملكون خبرة برمجية من امتلاك متاجرهم وبدء رحلتهم لتحقيق النجاح.”

وأضاف الجرجاوي: “في متاجر، نضع المهتمين بالتجارة الإلكترونية على بداية الطريق ونساعدهم في رحلتهم لتحقيق النجاح من خلال خدمات متكاملة ودعم مستمر.”

توفر متاجر للمهتمين فرصة الحصول على متاجرهم بدون أي رسوم مسبقة ولا تقوم باقتطاع أي رسوم خفية من عمليات الدفع المستقبلة، كما تقدم باقات إضافية مع اشتراكات شهرية وسنوية للذين يرغبون بالحصول على إضافات مخصصة أو تطبيقات لمتاجرهم على الهواتف الذكية المتمثلة في نظامي تشغيل أندرويد وiOS.

على نفس الجانب، كشفت منصة متاجر عن قرب إطلاق أكاديميتها الخاصة في التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى توفير كل ما يتعلق بمعلومات حول المجال للمستخدمين الذين يريدون بدء رحلتهم دون معرفة سابقة.

يُشار أن هناك أكثر من 100 متجر إلكتروني تعمل عبر منصة متاجر وتقدم منتجات في قطاعات مختلفة للمستخدمين، كما تحصل باستمرار على تحديثات لإضافة ميزات جديدة مع دعم فني متواصل.

 

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