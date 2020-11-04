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مقطع يوثق جريان السيول بمركز يلملم جنوب مكة.. وتنبيه من الأرصاد

مقطع يوثق جريان السيول بمركز يلملم جنوب مكة.. وتنبيه من الأرصاد
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق جريان السيول بمركز يلملم جنوب منطقة مكة المكرمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة ، ومحافظات الطائف ، وميسان ، والعرضيات ، وأضم ،والجموم ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً .

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

 

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