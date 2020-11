تحذير مهم من «الأمن السيراني» بشأن وجود ثغرات بتطبيق «واتساب»

تواصل- فريق التحرير:

أصدرالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً مهما بشأن وجود ثغرات في تطبيق “واتساب”.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” وجود عدد من الثغرات في تطبيق واتساب، ممثلا في منتجWhatsApp for iOS prior to v2.20.111، ومنتجWhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111.

وذكر المركز أن هذه الثغرات تمكّن المهاجم من استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة، وأعطال في الذاكرة، وكذلك في تنفيذ تصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـSiriبالتفاعل مع تطبيقWhatsAppحتى بعد قفل الجهاز.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، مؤكداً أن واتساب أصدر توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي