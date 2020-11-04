«أوبو» تطلق هاتفها الجديد K7x.. تعرّف على المزايا

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في الوقت الذي تستعد فيه شركة أوبو الصينية المصنعة للهواتف للإعلان عن هاتفها الجديدK7xظهرت معلومات دقيقة بالفعل عن الهاتف على موقع هيئة الاتصالات الصينيةTENAA، ومنصة قياس الأداءGeekbenchبجميع مواصفاته، إلى جانب مشاركة ”أوبو“ أيضًا ملصقًا للكشف عن إمكانات شاشة الهاتف.

ويُظهر الملصق الذي أصدرته ”أوبو“ احتواء هاتفK7xعلى شاشة بها شق دائري للكاميرا الأمامية، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتُظهر الصورة أيضًا وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ومن خلال منصةGeekbench، كُشف أنOPPO K7x (المشار إليه برقم الطرازPERM00)سيحتوي على معالج ميدياتكDimensity 720، وتردد أساس 2 جيجاهرتز، ونظام تشغيل أندرويد 10 مُثبت مسبقًا.

وأظهرت قاعدة البيانات هيئة الاتصالات الصينية أن الهاتف يحتوي على شاشةLCDمقاس 6.5 بوصة بدقةFull HD +، ومن المتوقع أن يصل بإصدارات متنوعة من حيث حجم الذاكرة العشوائية والتي تبدأ بسعة 6 جيجابايت، و8 جيجابايت، و64 جيجابايت، و128 جيجابايت، و256 جيجابايت، من سعة التخزين الثابت، ويحتوي الهاتف على فتحة بطاقةmicroSDلإضافة المزيد، وبطارية بحجم 5000 مللي أمبير.

ويتمتعOPPO K7xبكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الخلفي على غلاف كاميرا مستطيل يحتوي 4 كاميرات على شكل حرف”L“، يشمل كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، وثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يتوافر الهاتف بألوان: الأخضر، والرمادي، والأزرق.