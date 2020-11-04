الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف صحية وإدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (الرياض).

– مساعد أول طب أسنان (الرياض).

– رئيس مخاطر التشغيل والمشاريع (الرياض).

– مندوب المستشفى (الرياض).

– كبير مشغلين معالجة المياه (الرياض).

– كبير مشغلي المحطات (الرياض).

– مشغل محطة ثانٍ (الرياض).

– استشاري مساعد باطنية (المدينة المنورة).

– منسق برنامج تطوير الكفاءات السعودية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي تطوير الموظفين (المدينة المنورة).

– استشاري علم الأشعة التدخلية (جدة).

– مساعد مشرف/ إدارة الإسكان (جدة).

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2020م.

مواد ذات صلة

هذه «الوظائف» هي الأكثر طلباً لدى مواطني المملكة

هذه «الوظائف» هي الأكثر طلباً لدى مواطني المملكة

جامعة الأمير سطام تعلن توفر وظائف صحية شاغرة بالمستشفى الجامعي

جامعة الأمير سطام تعلن توفر وظائف صحية شاغرة بالمستشفى الجامعي

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>