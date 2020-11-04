«ساما» تكشف عن نسبة التوطين بشركات التأمين خلال العام الماضي

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كشف تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن أعداد الموظفين السعوديين بشركات التأمين في المملكة خلال العام الماضي 2019.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغ أعداد الموظفين نحو 11.213موظفاً وموظفة، مقارنة بنحو 11.726 موظفاً وموظفة بنهاية عام 2018.

وشكل الموظفون السعوديون ما نسبته 74% من إجمالي العاملين في شركات التأمين في عام 2019 مقارنة بنسبة 72% عام 2018.

كما كشف التقرير الصادر مطلع نوفمبر الجاري أن عدد الشركات التي تمتلك تصاريح نشطة حالياً بلغ 31 شركة للتأمين من أصل 32 شركة، كما وافق مجلس الوزراء في عام 2019 على 34 شركة ما بين شركات تأمين عام وشركات للتأمين الصحي وشركات تأمين الحماية والادخار.