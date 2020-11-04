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«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة وتساقط البَرَد على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة وتساقط البَرَد على هذه المناطق خلال الساعات القادمة
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الأربعاء، عن توقعات الأمطار على المملكة خلال الساعات القادمة .

وقال الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر : ” توقعات الأمطار خلال “36” ساعة قادمة – بإذن الله – متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد من اليوم الأربعاء 3/18هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من مناطق من مكة والمدينة والباحة وعسير ” .

وأضاف : ” تشمل المناطق أيضاً جنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط ورياح على أجزاء من الساحل الغربي والشمالية” .

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