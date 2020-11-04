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ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح‎؟

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح‎؟
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تواصل – فريق التحرير :

يعد الملح مكوناً مهماً يساعد أجسامنا على العمل بشكل طبيعي، لذلك من الأفضل عدم إزالة الملح تماما من الأطعمة التي نتناولها، ولكن نتناوله بطريقة معتدلة.

ووفقاً لـ إرم نيوز ، فقد رصد موقع ”برايت سايد“ العديد من الآثار الجانبية التي تحدث عندما يتوقف الشخص عن إضافة الملح للأطعمة، ومنها:

زيادة الوزن

يعتبر الملح مهما للغاية لتوازن هرمونات الجسم، والتوقف عن تناول الملح يجعل كمية اليود قليلة بالجسم، لذلك يبدأ الجسم في كسب المزيد من الوزن وينتج عن ذلك أيضا انتفاخ الوجه وجفاف الجلد والإرهاق ووهن العضلات.

المشكلات القلبية

على الرغم من أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على كمية صوديوم منخفضة لها العديد من الفوائد بالنسبة لمرضى القلب، ولكن هذا الأمر خطير للغاية بالنسبة للأصحاء، حيث يضر بصحة قلوبهم؛ لذلك من المفضل أن يتناولوا كمية معتدلة من الملح.

يؤثر على الأنسولين

أكدت عدة دراسات علمية أنه عندما لا نحصل على كمية كافية من الصوديوم، فإن ذلك يؤثر على استجابة أجسامنا للأنسولين، وذلك بدوره يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم.

الجفاف

عندما لا تحصل أجسامنا على كمية مناسبة من الصوديوم يوميا؛ فإن ذلك يتسبب في ظهور أعراض الجفاف حول الفم والشعور المستمر بالعطش والدوار وعدم الذهاب للحمام بشكل منتظم.

الغثيان

يؤثر عدم تناول الملح على مستويات الكوليسترول في الدم، والذي لا تظهر أعراضه بشكل مبكر، ولكنه يؤثر على الجسم بالسلب، وأيضا على صحة القلب وكل ما سيشعر به الشخص هو الغثيان قبل اكتشاف المرض.

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