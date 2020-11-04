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انتخابات الرئاسة الأمريكية: «ترامب» يتقدم في 14 ولاية مقابل 12 لمنافسه «بايدن»

انتخابات الرئاسة الأمريكية: «ترامب» يتقدم في 14 ولاية مقابل 12 لمنافسه «بايدن»
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تواصل- واس:

حصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفوز في نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية في ولايات ويست فيرجينيا (5)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وكنتاكي (8)، وإنديانا (11)، ونبراسكا (5)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وساوث كارولاينا (9)، وألاباما (9)، ولويزيانا (8)، وأركانسس (6)، وويومينغ (3)، وولاية ميسيسبي(6).

وفي المقابل فاز منافسه الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، في ولايات فيرمونت (3)، ونيويورك (29)، وماساتشوستس (11)، وواشنطن العاصمة (3)، وديلاوير (3)، ونيوميكسيكو (5)، وإلينوي (20)، وفرجينيا (13)، وماريلاند (10)، ونيوجيرسي (14)، وكونتيكت (7)، ورود آيلاند(4).

وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 131 صوتاً مقابل 92 صوتاً للرئيس ترامب، ويتطلب الفوز بالرئاسة الأميركية الحصول على 270 صوتاً، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في بقية الولايات خلال الساعات المقبلة.

 

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