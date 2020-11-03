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هذه «الوظائف» هي الأكثر طلباً لدى مواطني المملكة

هذه «الوظائف» هي الأكثر طلباً لدى مواطني المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حديث عن المهن الـ 15 الأكثر طلبا في وظائف السعوديين وكذلك المهن الأعلى رواتب والتي لا تحتاج إلى شهادات جامعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح تقرير رسمي صدر عن “المرصد الوطني للقوى العاملة”، أن أعلى راتب لوظيفة بدون شهادة جامعية وصل إلى 29 ألف ريال فيما كان أدنى راتب 5050 ريالا.

وتركزت الوظائف وفق الأكثر طلبا في وظائف المواطنين على الوظائف المكتبية والمحاسبية، وفقا لـ”المدينة”.

وجاء التقرير خاليا من أي إشارة إلى الوظائف المهنية والحرفية مثل (الميكانيكا- الإلكترونيات-الكهرباء الصناعة- النجارة -السباكة – فنون الطبخ- الخياطة- تقنية البناء) وغيرها من المهن التي تعد بحكم الأعمال المهنية الحرجة التي تتطلب المسارعة في عمليات التوطين.

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