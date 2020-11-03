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«تويتر» يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

«تويتر» يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية
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تواصل – وكالات:

حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي تويتر عدداً من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري حتى وقت تحرير الخبر.

وذكر موقع تويتر في رسالة نشرها أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات هي شبكات أيه.بي.سي وسي.بي.إس نيوز وسي.إن.إن وفوكس نيوز وإن.بي.سي التلفزيونية إلى جانب وكالة أسوشيتد برس للأنباء وموقع ديسشن ديسك إتش كيو وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن موقع تويتر سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتان على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.

يذكر أن موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطاً قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

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