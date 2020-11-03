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«الصحة» تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «الأمن الصحي»

«الصحة» تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «الأمن الصحي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الأمن الصحي” وذلك من اليوم الثلاثاء الموافق  2020/11/03 م وحتى يوم الأحد الموافق  2020/11/29.م.

– شروط القبول في البرنامج:
1. أن يكون المتقدم ذكراً سعودي الجنسية.
2. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (التخصصات المقبولة في برنامج الأمن الصحي) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) وتشمل التخصصات ما يلي:

التربية

العلوم الاجتماعية

إدارة الأعمال

الآداب

اللغات والترجمة

السياحة والآثار

علم الرياضة والنشاط البدني

إدارة الأعمال التطبيقية

الإعلام والاتصال

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) عاماً.
4. ​ألا يكون المتقدم على رأس العمل/مسجل في التأمينات الاجتماعية.
5. اجتياز المقابلة الشخصية.
6. اجتياز الفحص الطبي.
7. ان لا يقل طول المتقدم عن 160 سم

– المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج:

1. إرفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة
2. إرفاق شهادة اللغة إن وجدت

– ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

– آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:

• استيفاء شروط البرنامج أعلاه وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
• درجة اجتياز المقابلة الشخصية.
• رغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.

– وأوضحت وزارة الصحة أنه في حال وجود الاستفسارات الرجاء التواصل معنا عبر منصة تواصل (هنا الرابط)، كما يكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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