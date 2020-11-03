«الجوازات» توضح الحد الأدني لتجديد «هوية مقيم» للعمالة المنزلية والتجارية

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية تجديد هوية مقيم للعاملة المنزلية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: “هل بإمكاني أجدد الإقامة، باقي فيها 5 شهور ولكم الشكر والامتنان؟”.

وأجاب الحساب الرسمي للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بقوله: “بالإمكانتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية المفعول .

وفي نفس السياق أوضحت المديرية العامة للجوازات ردًا على سؤال أحد الأشخاص حول إمكانية السماح للمقيمين بالسفر خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة،والعودة مرة أخرى إلى المملكة بعد قضاء إجازاتهم؟” حيث أوضح الحساب أنهبإمكان المقيم السفر والعودة للمملكة بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد”.