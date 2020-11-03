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ماذا تفعل حال فقدان بطاقة «الهوية الوطنية»؟.. اتبع هذه الخطوات (إنفوجرافيك)

ماذا تفعل حال فقدان بطاقة «الهوية الوطنية»؟.. اتبع هذه الخطوات (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراءات الضرورية المتبعة عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت “الأحوال الوطنية” عبر حسابها الرسمي الخاص للعناية بالعملاء على موقع تويتر في ردها على أحد المواطنين يسأل عن الإجراء المتبع نظرًا لفقدان والده بطاقة الأحوال الأحوال الخاصة به: “قـم بالإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر وتجد جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية.

وفي الإنفوجرافيك المنشور مع الرد، نوّهت “الأحوال” إلى أنه لابد من تسجيل الدخول في أبشر، واختيار خدماتي، والدخول إلى الأحوال المدنية، ثم الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، واختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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