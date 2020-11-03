في سكينة وخشوع.. معتمرو المرحلة الثالثة يؤدون الصلاة بالحرم المكي (صور)

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أظهرت مجموعة من الصور، نشرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، عودة المعتمرين للحرم المكي، وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، في المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، وسط إجراءات صحية مشددة، والتزام التباعد الاجتماعي.

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي بدأت في الأول من هذا الشهر، السماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يومياً.

ويتجه المعتمرون من المطار إلى فنادق مكة المكرمة، لقضاء فترة العزل الصحي فور وصولهم، قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء العمرة.

وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ يوم الأحد الماضي.