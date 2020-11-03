الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لهذا السبب.. توجيه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه بالقصيم (فيديو)

لهذا السبب.. توجيه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه بالقصيم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف مهرجان الأبل بمحافظة ضريه لمخالفته الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وقالت الإمارة، في بيان لها، أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وجه بإيقاف مهرجان الأبل بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين على أنه نظراً لما لوحظ من عدم الالتزام بما وجه به سمو أمير منطقة القصيم, بخصوص تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها
القيادة‏ أيدها الله في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصا منه‏ حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين، صدر توجيه سموه بإيقاف المهرجان فورا، والله ولي التوفيق.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق تجمعات للمواطنين والمقيمين في مهرجان ضربه للإبل في مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

مواد ذات صلة

مواطن يرصد تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية بمزاد «ضربة» للإبل

مواطن يرصد تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية بمزاد «ضربة» للإبل

«الزراعة»: إزالة «الشريحة الإلكتروينة» تحرم المتسابق من الدخول لمهرجان الإبل

«الزراعة»: إزالة «الشريحة الإلكتروينة» تحرم المتسابق من الدخول لمهرجان الإبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة