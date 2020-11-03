وفاة الإعلامي «محمد الحربي».. أول من قدم برنامج مباشر على قناة «وصال»

تواصل – فريق التحرير:
انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، الإعلامي السعودي محمد السهلي الحربي والذي قدّم أول برنامج مباشر لقناة وصال عام ٢٠١٠ م.
وتمت صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وتم دفنه في مقبرة البقيع صباح يوم أمس.
نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد محمد السهلي الحربي، وأن يرفع منزلته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انا لله وانا اليه راجعون!
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ان لله وان اليه راجعون!! لأيش شكلك ناوي خبر وثاني ودخلت في ذا بالغلط وقلت ان لله وان اليه راجعون
التوجه الى أين ياقناة العرب فالأنسان البسيط لاتنطلي عليه الخبب
لست بالخب ولا الخب يخدعني
حسن زميرة
حسن زميرة الشيطان هكذا أسموه إخوتنا بالشام
يرغبون في تمجيد صنيعه وصنيعه عمل إرهابي بحت
وجاءت قناة الوصال بفضحه على الملاء شكرآ قناة وصال