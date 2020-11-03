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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وفاة الإعلامي «محمد الحربي».. أول من قدم برنامج مباشر على قناة «وصال»

وفاة الإعلامي «محمد الحربي».. أول من قدم برنامج مباشر على قناة «وصال»
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تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، الإعلامي السعودي محمد السهلي الحربي والذي قدّم أول برنامج مباشر لقناة وصال عام ٢٠١٠ م.

وتمت صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وتم دفنه في مقبرة البقيع صباح يوم أمس.

نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد محمد السهلي الحربي، وأن يرفع منزلته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    ابوعبدالعزيز

    انا لله وانا اليه راجعون!

    • ٤
      طحطوحيه

      هههههههههههههههههههههههههههههههه
      ان لله وان اليه راجعون!! لأيش شكلك ناوي خبر وثاني ودخلت في ذا بالغلط وقلت ان لله وان اليه راجعون

  2. ٣
    العمري

    التوجه الى أين ياقناة العرب فالأنسان البسيط لاتنطلي عليه الخبب

  3. ٢
    العمري

    لست بالخب ولا الخب يخدعني

  4. ١
    زائر وراحل

    حسن زميرة
    حسن زميرة الشيطان هكذا أسموه إخوتنا بالشام
    يرغبون في تمجيد صنيعه وصنيعه عمل إرهابي بحت
    وجاءت قناة الوصال بفضحه على الملاء شكرآ قناة وصال