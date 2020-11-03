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قُبيل دخول الشتاء.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لضبط سخان المنزل (فيديو)

قُبيل دخول الشتاء.. تعرّف على الطريقة الصحيحة لضبط سخان المنزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب المستهلك السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعاً مصوراً لأحد المختصين يتحدث عن الطريقة الصحيحة لضبط ترموستات السخان المنحكم في درجة حرارته بالمنزل وذلك قُبيل دخول فصل الشتاء وبدء الاعتماد عليه في شؤون المنزل ودورات المياه.

وأشار صاحب حساب الصيانة المنزلية عبر مقطع الفيديو، إلى أنه لابد قبل البدء باستعمال السخان فلابد من التأكد من ضبط حرارة السخان موضحًا الطريقة بالسخانات الكهربائية العادية، حيث قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بانفجار السخان أو التسبب في حرق لمستخدم المياه حيث يتم ضبطه على المنتصف وهي درجة الحرارة بين الـ 50 والـ 60 درجة مئوية.

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