أمانة العاصمة المقدسة تطرح منافسات استثمارية إلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن رغبتها في طرح منافسات إستثمارية إلكترونية عامة تشمل “منشآت تجارية – نادي فروسية – مبنى فندقي – محطات وقود – محلات غاز”.

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه يمكن الاستفسار عن تفاصيل المنافسات الاستثمارية من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، هاتف/0125739555 تحويلة/2695، أو من خلال البريد:

mdagostani@holymakkah.gov.sa