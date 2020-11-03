أمانة العاصمة المقدسة تطرح منافسات استثمارية إلكترونية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن رغبتها في طرح منافسات إستثمارية إلكترونية عامة تشمل “منشآت تجارية – نادي فروسية – مبنى فندقي – محطات وقود – محلات غاز”.
وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه يمكن الاستفسار عن تفاصيل المنافسات الاستثمارية من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، هاتف/0125739555 تحويلة/2695، أو من خلال البريد:
تعلن#أمانة_العاصمة_المقدسةعن رغبتها في طرح منافسات إستثمارية إلكترونية عامة
مشتملة على :
( منشآت تجارية – نادي فروسية – مبنى فندقي – محطات وقود – محلات غاز )
للإستفسار
الادارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية
هاتف/0125739555
تحويلة/2695
بريد/
mdagostani@holymakkah.gov.sapic.twitter.com/7EdqYpf1oE
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah)November 3, 2020