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طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)

طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

بادر المهندس الشاب علي حنتول لتحقيق حلمه بتأسيس ورشة لتصليح وصيانة السيارات في منطقة جازان وإدارتها بنفسه.

وروى المواطن حنتول، خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”، تجربة اكتساب الخبرة في هذا المجال، لبدء المشروع من خلال العمل في ورش تصليح السيارات العملاقة الخاصة بشركات ووكلاء مختلفة، ثم التوجه لمعهد ريادة الأعمال للحصول على تمويل لبدء المشروع.

وأوضح الشاب علي حنتول أن أكبر الصعوبات التي واجهته لتأسيس المشروع، تمثلت في عملية استخراج التراخيص ومراجعة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبلدية كانت العقبة الأكبر له قبل بدء العمل.

وقال الشاب الطموح علي حنتول أنه وجد دعمًا كبيرًا من المجتمع، خاصة أن معظم المتعاملين معه يشعرون بالارتياح لكونه سعوديا يعمل بنفسه في هذا المجال، مرجعًا ذلك إلى شعورهم بأنه لن يحاول خداعهم، سواء على مستوى فنيات إصلاح السيارات أو الأجرة المستحقة.

 

 

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