«المرور»: 4 أمور يجب على السائق مراعاتها قبل الانحراف بسيارته (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور على عدة تنبيهات يجب أن يلتزم بها قائد المركبة قبل الانحراف بسيارته يمينًا أو يسارًا أو في حالة الدوران للخلف.

وقال الحساب الرسمي للإدارة عبر موقع تويتر، إنه على سائق السيارة قبل الانحراف لأي اتجاه أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يُعرّض نفسه او غيره من مستعملي الطريق للخطر، فيما يجب إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف.

كما أشار الحساب إلى ضرورة أن يقترب السائق في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب الإنحراف إليه.

وأخيرًا يجب على السائق ألا ينعطف إلى الاتجاة الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.