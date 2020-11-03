نفذوا جرائم بـ100 ألف ريال.. الإطاحة بعصابة سرقة المركبات والسطو على المنازل بالرياض (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بعصابة سرقة المركبات والسطو على المنازل بالرياض حيث نفذوا جرائم سرقة بقيمة 100 ألف ريال.

وفي التفاصيل ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة جناة (سعوديين ويمنيين) تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسطو على المنازل والمركبات في عدد من أحياء الرياض وسرقة ما بداخلها من أجهزة ومقتنيات، حيث وصلت قيمة المسروقات ما يقارب (100,000) ريال.