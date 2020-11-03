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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أفضل عمل لإزالة الهم والغم والحزن.

وقال الشيخ المصلح: “ليس ثمة أنفع لمن أصابه هم أو حزن أو ضيق من أن يقبل على القرآن العظيم، تلاوة وتدبراً، وبقدر ما يكون هذا الإقبال بحضور قلب ووعي للمعاني يدرك من انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد ونور الصدر ما يكون سبباً لانقشاع تلك الأحزان والهموم”.

وتابع الشيخ خالد المصلح قائلاً: “بل انقلاب الأمر على خلاف ذلك بل يبدل الله حزنه سرورا ويبدل همه فرجاً، والله على كل شيء قدير”.

 

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