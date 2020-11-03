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شاهد.. بردية «دومة الجندل» وكيف تفاعل معها الأهالي

شاهد.. بردية «دومة الجندل» وكيف تفاعل معها الأهالي
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبردية جنوب دومة الجندل شمال المملكة العربية السعودية سعودية عصر اليوم الثلاثاء.

وكانت دومة الجندل قد شهدت اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وهطول أمطار وتساقط كثيف لحبات البرد، تفاعل معها الأهالي بالخروج والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها.

كما تشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل و مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

 

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