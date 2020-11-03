جامعة الأمير سطام تعلن توفر وظائف صحية شاغرة بالمستشفى الجامعي

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن توفر عدد من الوظائف الصحية على اللائحة الصحية ( رجال / نساء ) للعمل بالمستشفى الجامعي ، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية فيرابط النظام الإلكتروني للتوظيف.

وبيّنت جامعة الأمير سطام أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

طبيب استشاري (للجنسين).

– طبيب نائب (للجنسين).

– طبيب مقيم (للجنسين).

– طبيب مقيم أسنان (للجنسين).

– صيدلي استشاري (للجنسين).

– صيدلي أول (للجنسين).

– صيدلي (للجنسين).

– أخصائي استشاري/ ممرضين وممرضات (للجنسين).

– أخصائي أول أشعة (للجنسين).

– أخصائي تمريض (للنساء).

– أخصائي مكافحة عدوى (للجنسين).

– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب (للجنسين).

– أخصائي علاج طبيعي (للرجال).

– أخصائي أشعة (للنساء).

– فني تعقيم مركزي/ تعقيم طبي (للجنسين).

– فني مساعد طبيب أسنان (للجنسين).

– فني تركيب أسنان (للجنسين).

وعلى من تتوفر لديه الشروط من المواطنين والمواطنات ويرغب بالدخول للمسابقة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف بعمادة الموارد البشرية بالجامعة (هنا) ، وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/03/1442 هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26/03/1442 هـ .