بالانفوجراف.. «التقاعد» تحدد 6 خطوات لحجز موعد عبر موقعها الإلكتروني

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حددت المؤسسة العامة للتقاعد، 6 خطوات لحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في أنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن اختيار الوقت المناسب لزيارة أحد مراكز الخدمة في المؤسسة بخطوات سهلة ويسيرة عبر خدمة حجز الموعد.

وأبانت المؤسسة خطوات حجز الموعد والتي تتمثل في الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة حجز موعد، ثم تعبئة البيانات الشخصية واختيار مركز الخدمات في الوقت المناسب، ثم استلام تذكرة الموعد، وهكذا يكون تم حجز الموعد بنجاح.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن الدخول يكون لصاحب الموعد فقط، والالتزام بالدخول وفقًا للموعد المحدد، ولن يسمح بالدخول إلى مركز الخدمات في حال كانت درجة حرارة الجسم 38 فأعلى، ويشترط لبس الكمامة للدخول والالتزام بالإجراءات الوقائية.