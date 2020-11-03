«الأرصاد» تتوقع: حالة مطرية تؤثر على عدة مناطق بالمملكة نهاية الأسبوع

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تأثير حالة مطرية اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري تشمل عدة مناطق المملكة ، وأشارت إلى أنه سوف يتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً .

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن التوقعات تشير إلى أن الفرصة مهيأة خلال اليومين القادمين لهطول أمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة -خاصة الجنوبية منها- وعسير، وجازان، وكذلك على مرتفعات تلك المناطق.

وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة، مكة، تشمل السواحل منها، ومناطق الحدود الشمالية وحائل، وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.