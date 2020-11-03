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انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. و6 ولايات تحسم المنافسة

انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. و6 ولايات تحسم المنافسة
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تواصل- وكالات

انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة لاختيار الرئيس الأمريكي القادم وسط منافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” ، بدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي الولايات المتأرجحة وهي: ولاية بنسلفانيا صاحبة 20 صوتاَ وأريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا)

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.

يشار إلى أن مجموع المصوتين في عملية الاقتراع المبكر شارك فيها نحو 100 مليون ناخب، واختاروا التصويت المبكر بسبب وباء كورونا وتجنبا للازدحام.

وبلغ مجموع الناخبين الذين صوتوا مبكراً بشكل مباشر أكثر من خمسة وثلاثين مليوناً وسبعمئة ألف ناخب، بينما وصل عدد المصوتين عبر البريد نحو أربعة وستين مليون ناخب.

ويحتاج المتنافسان إلى الوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

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