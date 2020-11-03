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«البنوك» توضح أبرز طرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها

«البنوك» توضح أبرز طرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، أبرز طرق الاحتيال المالي وكيفية الوقاية منها .

وقالت ، أن أبرز تلك الطرق هي السماح للبائع باستخدام البطاقة البنكية ، وهو ما قد ينتج عنه بعض عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة أنه يُفضَّل إتمام عملية الشراء بواسطة العميل نفسه.

كما يُفضَّل تجنب إعطاء معلومات البطاقة البنكية للباعة، خاصة أن بعض البيانات، مثل رقم وتاريخ انتهائها ورقم الـCVV، يمكن استخدامها لإتمام بعض العمليات من المواقع الإلكترونية ضعيفة الحماية دون إرادة صاحب البطاقة البنكية.

ونصحت “البنوك” بضرورة إعلام البنك حال فقدان البطاقة البنكية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك

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