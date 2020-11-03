«هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 8 SE خلال أيام.. تعرّف على المزايا

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نشرت “هواوي” إعلان تشويقي اليوم توضح من خلاله موعد الإعلان عن nova 8 SE المقرر الكشف عنه في 5 من نوفمبر الجاري.

جاء إعلان هواوي التشويقي الجديد اليوم على Weibo ليؤكد على موعد حدث nova 8 SE الذي ينطلق خلال أيام، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن أن الهاتف يتضمن إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

كما يظهر هاتف nova 8 SE في الإعلان التشويقي بتصميم مسطح لإطار الهاتف بتصميم يحاكي هاتف iPhone 12، كما يضم الجانب الأيمن من إطار هاتف nova 8 SE زر التشغيل مع زر التحكم في مستوى الصوتيات.

ويوضح إعلان تشويقي أخر الألوان التي ينطلق بها هاتف nova 8 SE، كما يؤكد على أن الهاتف يضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ويأتي بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن حول الهاتف أوضحت أن هاتف nova 8 SE ينطلق باثنان من النماذج التي تختلف في رقاقة المعالج المستخدمة بين Dimensity 720 أو Dimensity 800U، كما يدعم الهاتف جودة عرض FHD بلس، ويضم بطارية بقدرة 3800 mAh.