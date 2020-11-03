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“مكافحة المخدرات” توضح أضرار وعلامات تعاطي “الحشيش”

“مكافحة المخدرات” توضح أضرار وعلامات تعاطي “الحشيش”
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعراض وأضرار تعاطي مادة الحشيش المخدر، التي تعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم.

وأضافت اللجنة أن من أضرار تعاطي الحشيش المخدر: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، ضمور في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت إلى أن من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش : احمرار العينين، التبلد في المشاعر، إهمال المظهر العام، آثار الحروق على الملابس، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة.

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