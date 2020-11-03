«الجمارك» توضح ضوابط ورسوم استيراد البضائع والمنتجات للأفراد

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أوضحت الهيئة العامة للجمارك ضوابط استيراد البضائع والمنتجات ذات الطابع الشخصي.

‏‎وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك أن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، وللكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط .

وأشار إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي منهنـا.

من جهة أخرى أوضحت الجمارك أن الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال (شامل رسوم الشحن) تفرض عليها رسوماً جمركية ، بحسب نوع الشحنة ، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة .